21 Mayıs 2019, Salı

BASKETBOL

Warriors NBA finalinde

Warriors NBA finalinde
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Amerikan Basketbol Ligi () finalinde 'ı 119-117 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0 kazanarak finale yükseldi.

, 3-0 geride olduğu final serisinin 4. maçında, Golden State Warriors'ı ağırladı.

Son 4 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Warriors, 111-111'lik skorla uzatmaya giden mücadeleyi 119-117 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Warriors, 1957'den 1966'ya kadar art arda 10 final oynayan 'ten sonra peş peşe 5. kez finale çıkan ikinci takım oldu.

Warriors'ta 37 sayı, 13 ribaunt, 11 asist, Draymond Green de 18 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptı. Curry ile Green, aynı play-off maçında "triple double"a imza atan ilk takım arkadaşları olarak kayıtlara geçti.

Trail Blazers'ta Meyers Leonard'ın 30 sayı, 12 ribaunt, Damian Lillard'ın 28 sayı, 12 asist ve C.J. McCollum 26 sayı, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.



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