10 Mart 2019, Pazar

BASKETBOL

Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapadı

Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapadı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2019

'de 'lı basketbolcu 'ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığı açıklandı.

Batı Konferansı ekiplerinden 'ta yıldız oyuncu şoku yaşanıyor. Kulübün resmi internet sitesinden Ingram'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, sağ omuzundan sakatlık geçiren 21 yaşındaki basketbolcunun sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği duyuruldu.

Ingram, bu sezon Lakers formasıyla 52 müsabakada görev aldı ve 18.3 sayı, 5.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları ile oynadı.

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