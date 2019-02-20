2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri devam ediyor
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 22 Şubat Cuma günü 12 karşılaşma oynanacak.
I Grubu'nda kupaya katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, cuma günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede iddiası bulunmayan Slovenya'yı Ankara'da ağırlayacak. Millilerin grubundan çıkması kesinleşen diğer ekip İspanya da aynı gün TSİ 20.30'da Letonya'ya konuk olacak.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Diğer gruplarda Litvanya, Fransa, Çekya, Yunanistan ve Almanya şu ana kadar 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar oldu.
24-25 Şubat'ta yapılacak son karşılaşmalarla tamamlanacak Avrupa elemelerinde 2. tur 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
19.00 Bulgaristan-Rusya
20.00 Finlandiya-Fransa
20.00 Çekya-Bosna Hersek
20.00 Estonya-Sırbistan
20.30 İsrail-Almanya
21.30 Yunanistan-Gürcistan
22 ŞUBAT CUMA:
19.00 Türkiye-Slovenya
20.00 Ukrayna-Karadağ
20.00 Hırvatistan-Polonya
20.30 Letonya-İspanya
22.00 Hollanda-Litvanya
22.15 İtalya-Macaristan
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