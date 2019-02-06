06 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı

THY Euroleaguede 22. hafta heyecanı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 8 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Euroleague'in 22. haftasında ile sahasında, ise deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 8 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Anadolu Efes, İspanyol ekibi ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele edecek. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında da Darüşşafaka, deplasmanında EA7 ile oynayacak.

THY Euroleague'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

YARIN
20.30 Anadolu Efes - Gran Canaria
21.00 Buducnost Podgorica - BC Khimki
22.05 Maccabi FOX - Olympiakos
23.00 FC Barcelona Lassa -

8 ŞUBAT CUMA
20.00 CSKA Moskova -
20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
22.30 Saski Baskonia SAD -
22.45 EA7 Olimpia Milano - Darüşşafaka Tekfen

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