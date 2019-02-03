03 Şubat 2019, Pazar

BASKETBOL

NBA All-Star maçının başantrenörleri belirlendi

NBA All-Star maçının başantrenörleri belirlendi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Amerikan 'nin () 68'inci All-Star maçında görev yapacak başantrenörler belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre All-Star maçında 'tan ve 'tan 'nun oluşturacağı takımlarda görev yapacak başantrenörler belirlendi.

Karşılaşmada LeBron James'in takımının başantrenörlüğünü 'ı çalıştıran Mike Malone yapacak.

Giannis Antetokounmpo'nun takımında ise başantrenörlüğü, Milwaukee Bucks'ın başında bulunan Mike Budenholzer üstlenecek.

NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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