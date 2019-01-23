23 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Thunder'ı George ve Westbrook taşıdı

Thunderı George ve Westbrook taşıdı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 Giriş Tarihi: 23.01.2019

Amerikan 'nde () , 'ı 123-114 mağlup etti.

'e 4 maçla devam edildi. , ağırladığı 'ı all-star oyuncuları ve 'un skorer oyunu sayesinde 123-114 yendi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Thunder'da George 36 sayı, 8 ribaunt, 5 top çalma, Westbrook ise 29 sayı, 14 asist, 10 ribauntla oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 34 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma, C.J, McCollum 31 sayı ve Jusuf Nurkic 22 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 120-105

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 123-114

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 106-98

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 91-118

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