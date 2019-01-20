20 Ocak 2019, Pazar
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All-Star heyecanı bugün yaşanacak
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincioğlu All-Star 2019 bugün gerçekleştirilecek.
Organizasyon saat 14.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda start alacak. Asya ile Avrupa karmasının maçı ise saat 16.30'da başlayacak. Maçı kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik yönetecek. Edis de mini konser verecek.
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