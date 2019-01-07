07 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

THY Euroleague’de 17. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 17. hafta heyecanı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

Euroleague’de 17. haftanın perdesi BC Khimky-Fenerbahçe Beko mücadelesi ile açılacak.

Eurolegaue'de 17. hafta heyecanı yarın ve 9 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanında BC Khimky'ye, ise Litvanya'da 'a konuk olacak. Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde ise Tefken, evinde CSKA Moskova'yı ağırlayacak.

THY Euroleague'de 17. haftanın programı şu şekilde:

8 OCAK SALI

20.00 BC Khimky-Fenerbahçe Beko
21.30 Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes
22.00 Olympiakıs-Saski Baskonia
23.30 Gran Canaria-Real Madrid

9 OCAK ÇARŞAMBA

20.15 Darüşşafaka Tekfen-CSKA Moskova
22.00 Panathinaikos-Bayern Münih
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Buducnost
22.45 EA7 Olimpia Milan-Barcelona Lassa

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