THY Euroleague’de 17. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 17. haftanın perdesi BC Khimky-Fenerbahçe Beko mücadelesi ile açılacak.
THY Eurolegaue'de 17. hafta heyecanı yarın ve 9 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Moskova deplasmanında BC Khimky'ye, Anadolu Efes ise Litvanya'da Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde ise Darüşşafaka Tefken, evinde CSKA Moskova'yı ağırlayacak.
THY Euroleague'de 17. haftanın programı şu şekilde:
8 OCAK SALI
20.00 BC Khimky-Fenerbahçe Beko
21.30 Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes
22.00 Olympiakıs-Saski Baskonia
23.30 Gran Canaria-Real Madrid
9 OCAK ÇARŞAMBA
20.15 Darüşşafaka Tekfen-CSKA Moskova
22.00 Panathinaikos-Bayern Münih
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Buducnost
22.45 EA7 Olimpia Milan-Barcelona Lassa
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