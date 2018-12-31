Buducnostta Jasmin Repesa dönemi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde alınan yenilgiler nedeniyle görevine son verilen Aleksandar Dzikic'in yerine, Hırvat başantrenör Jasmin Repesa'nın getirildiği belirtildi.

Repesa, Buducnost VOLI ile ilk karşılaşmasına, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 3 Ocak Perşembe günü AX Armani Exchange Olimpia Milan'a konuk olacakları maçta çıkacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki 15 maçında 3 galibiyet ve 12 yenilgi alan Buducnost VOLI, 15. sırada bulunuyor.

Basketbolda antrenörlük kariyerine 1995'te başlayan Repesa, Hırvatistan ve Bosna Hersek milli takımlarında görev yaptı. Repesa, kulüp kariyerinde ise Cibona Zagrep, TOFAŞ, Split, Slask, Fortitudo Bologna, Lottomatica Roma, Pallacanestro Treviso, Unicaja Malaga, Cedevita Zagrep ve AX Armani Exchange Olimpia Milan takımlarını çalıştırdı.