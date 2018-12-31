31 Aralık 2018, Pazartesi

BASKETBOL

Buducnost'ta Jasmin Repesa dönemi

Buducnostta Jasmin Repesa dönemi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

Karadağ'ın 'ndeki temsilcisi 'nin yeni başantrenörü, oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'nde alınan yenilgiler nedeniyle görevine son verilen Aleksandar Dzikic'in yerine, Hırvat başantrenör 'nın getirildiği belirtildi.

Repesa, ile ilk karşılaşmasına, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 3 Ocak Perşembe günü AX 'a konuk olacakları maçta çıkacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki 15 maçında 3 galibiyet ve 12 yenilgi alan Buducnost VOLI, 15. sırada bulunuyor.

antrenörlük kariyerine 1995'te başlayan Repesa, Hırvatistan ve milli takımlarında görev yaptı. Repesa, kulüp kariyerinde ise Cibona Zagrep, TOFAŞ, Split, Slask, Fortitudo Bologna, Lottomatica Roma, Pallacanestro Treviso, , Cedevita Zagrep ve AX Armani Exchange Olimpia Milan takımlarını çalıştırdı.

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