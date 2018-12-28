28 Aralık 2018, Cuma

BASKETBOL

Pablo Laso: "Sonuçtan memnun değiliz"

Sonuçtan memnun değiliz
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.12.2018

Başantrenörü Pablo Laso, Beko karşısında maçın son anlarında ellerindeki avantajı kullanamadıklarını ifade ederek, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.

THY Euroleague'in 15. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Beko'ya 65-63'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, "Çok başa baş geçen bir maçtı. İlk çeyrekte avantaj Fenerbahçe'deydi. Sonraki bölümde eşleştik. İkinci yarı çok sert geçti. İki takım da her ribaund her top için savaştı. Sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyemem. Son kısımda avantajı kullanamadık. Euroleague'de her maç zor. İkinci yarıda Maccabi maçıyla başlayacağız" şeklinde konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
“İyi pozisyondayız ancak düzeltmemiz gerekenler var” “İyi pozisyondayız ancak düzeltmemiz gerekenler var”
F.Bahçeye rakip dayanmıyor! F.Bahçe'ye rakip dayanmıyor!
Kritik maç öncesi kadrodan çıkarıldı Kritik maç öncesi kadrodan çıkarıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör