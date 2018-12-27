27 Aralık 2018, Perşembe

BASKETBOL

Cedi'den Grizzlies'e karşı 10 sayı, 7 ribaunt

Cediden Grizzliese karşı 10 sayı, 7 ribaunt
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.12.2018

Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , 'e 95-87 kaybettikleri maçta 10 sayı ve 7 ribaunt üretti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. , sahasında oynadığı karşılaşmasını 95-87 kazandı.

Tüm ilk 5 oyuncularının çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te Marc Gasol, 20 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla bir adım öne çıktı.

Cavaliers'ta kenardan gelerek 24 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Jordan Clarkson, sahanın en skoreri oldu. Milli basketbolcu ise 31 dakikada 10 sayı attı, 7 de ribaunt aldı.

Nowitzki 900. galibiyetini aldı

Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, takımı 'in 'ı 122-119 yendiği mücadelede, kariyerinin 900. normal sezon galibiyetini elde etti.

40 yaşındaki Nowitzki, Kerim Abdülcabbar (1074), Robert Parish (1014), (1001), John Stockton (953) ve Karl Malone'dan (952) sonra NBA tarihinde bunu başaran 6. oyuncu oldu.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Washington Wizards: 106-95

Orlando Magic-Phoenix Suns: 120-122 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 121-129

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 134-132 (uzatmada)

Miami Heat-Toronto Raptors: 104-106

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 94-119

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 95-87

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 122-119

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-103

Clippers-Sacramento Kings: 127-118

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