Aslan, Süper Kupada fark yedi

Aslan, Süper Kupa'da fark yedi
FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı, Galatasaray'ı 79-40 yenen Rus ekibi UMMC Ekaterinburg kazandı.
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Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın sahibi Galatasaray, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda karşılaştı.
Ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-8 önde tamamladı. Fakat sarı-kırmızılılar, devre arasına gidilirken farkı 8 sayıya (38-30) indirdi.
Üçüncü periyodu 60-36 üstünlükle tamamlayan UMMC Ekaterinburg, son 10 dakikada potasında yalnızca 4 sayı gördüğü maçı 79-40 kazandı.
UMMC Ekaterinburg böylece 2013 ve 2016'dan sonra kupayı 3. kez müzesine götürdü.
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