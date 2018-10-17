    17 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Aslan, Süper Kupa'da fark yedi

    Aslan, Süper Kupada fark yedi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    FIBA Kadınlar sı'nı, 'ı 79-40 yenen Rus ekibi Ekaterinburg kazandı.

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    Geçen sezonun FIBA Ligi şampiyonu Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar 'nın sahibi Galatasaray, 'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda karşılaştı.

    Ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-8 önde tamamladı. Fakat sarı-kırmızılılar, devre arasına gidilirken farkı 8 sayıya (38-30) indirdi.

    Üçüncü periyodu 60-36 üstünlükle tamamlayan UMMC Ekaterinburg, son 10 dakikada potasında yalnızca 4 sayı gördüğü maçı 79-40 kazandı.

    UMMC Ekaterinburg böylece 2013 ve 2016'dan sonra kupayı 3. kez müzesine götürdü.

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