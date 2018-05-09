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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Rockets ve Warriors konferans finalinde

    Rockets ve Warriors konferans finalinde
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () serilerinin 5. maçında rakiplerini mağlup eden Houston ile Golden State , Batı Konferansı finalinde eşleşti.

    play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final 5. maçında Utah Jazz'ı ağırlayan Houston , çekişmeli mücadelenin ardından rakibini 112-102 yenerek seride 4-1 öne geçti ve adını finale yazdırdı.

    Rockets'ta 41 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla galibiyette baş rolü oynayan Chris Paul, play-off'lardaki sayı rekorunu da geliştirdi. James Harden 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, PJ Tucker ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

    Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı ve 9 asist, Alec Burks 22, Royce O'Neale ise 17 sayıyla mücadele etmesine rağmen takımının yarı finalden elenmesini engelleyemedi.

    WARRİORS ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ KONFERANS FİNALİNDE
    Batı Konferansı'nın diğer yarı final mücadelesinde Golden State , ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 113-104'lük skorla geçerek seride 4-1 üstünlük sağladı ve finalde Houston Rockets'la eşleşti.

    Son 4 sezondur konferansında finale kalma başarısı gösteren Warriors'ta Stephen Curry 28 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Kevin Durant 24 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, Draymond Green 19 sayı, 14 ribaunt ve 9 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

    Pelicans'ta all-star Anthony Davis 34 sayı ve 19 ribauntluk performansıyla maçın en skoreri olurken, Jrue Holiday ise 27 sayı, 11 asit ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

    Houston Rockets ile Golden State Warriors arasındaki Batı Konferansı final serisinin ilk maçı, 15 Mayıs Salı günü Rockets'ın sahasında başlayacak.

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