Fenerbahçe, KBSLde finalde

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol eşleşmesinde finale yükselecek ekiple karşılaşacak.

Devre arasında Fenerbahçe 11, 12 ve 13 yaş altı kız basketbol takımlarına Türkiye Ligi'ni şampiyon tamamladıkları için Kadın Basketbol Takımı Menajeri Didem Akın tarafından kupaları takdim edildi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Seyhan Topaloğlu

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Tuğçe Canıtez 3, Sottana, Verameyenka 20, Vaughn 13, Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz, Plum 18, Pelin Derya Bilgiç 3

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mitchell 14, Ben Abdelkader 14, Bahar Öztürk 7, Devran Tanaçan, Paris 16, Snytsina 12, Merve Aydın 8, Özge Yavaş 3

1. Periyot: 20-20

Devre: 34-34

3. Periyot: 52-56

Beş faulle oyundan çıkan: 39.35 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)