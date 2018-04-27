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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Euroleague'de Final-Four'a kalan takımlar belli oldu

    Euroleaguede Final-Foura kalan takımlar belli oldu
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    'nde Final-Four'a kalan takımlar belli oldu. 18-20 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak olan Final-Four'a son kalan takımlar ve aldı.

    Dün akşam oynanan karşılaşmalarda İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımı eleyen ve ve Yunanistan'ın Olympiakos takımını eleyen Final-Four'a kalan ilk takım olmuştu.

    Bugün ise Rusya'nın Khimki takımını deplasmanda 89-88'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1'e getiren ve Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 89-82 skorla mağlup edip seride durumu 3-1 yapan Final-Four'a kalan son iki takım oldu.

    18 Mayıs tarihinde oynanacak yarı final mücadelelerinde eşleşmeler şöyle:

    Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas
    Real Madrid - CSKA Moskova


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