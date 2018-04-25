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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    76ers, 6 yıl sonra tur atladı

    76ers, 6 yıl sonra tur atladı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Miami Heat'i 104-91 yenen Philadelphia 76ers, seriyi 4-1'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

    NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers ile Miami Heat arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 5. karşılaşmasını, 104-91 ev sahibi 76ers kazandı. Heat'i 4-1'lik skorla eleyen 76ers, 2012'den bu yana ilk kez play-off'larda tur atladı.

    76ers'ta J.J. Redick 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Joel Embiid 19 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons da 14 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. Ersan İlyasova ise 5 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı.

    Heat'te Kelly Olynyk 18 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Goran Dragic 15 sayı, 5 asist ve Tyler Johnson 16 sayıyla mücadele etti.

    - Warriors konferans yarı finalinde

    Golden State Warriors, Batı Konferansı ilk tur serisi 5. mücadelesinde ağırladığı San Antonio Spurs'ü 99-91 mağlup etti. Seride durumu 4-1 yapan Warriors, konferans yarı finalinde New Orleans Pelicans'ın rakibi oldu.

    Warriors'ı galibiyete, 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Kevin Durant, 17 sayı, 19 ribaunt, 7 asistle "double double" yapan Draymond Green ve 24 sayı, 5 ribaunt üreten Klay Thompson taşıdı.

    Spurs'te LaMarcus Aldridge'in 30 sayı, 12 ribaunt ve Patty Mills'in 18 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    - Sonuçlar

    Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 92-87 (3-2)

    Philadelphia 76ers-Miami Heat: 104-91 (4-1)

    Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 99-91 (4-1)

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