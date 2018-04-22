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    22 Nisan 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon UMMC Ekaterinburg oldu

    UMMC Ekaterinburg Avrupa şampiyonu
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Dörtlü Finali'nde turnuvanın ev sahibi Basket'i 72-53 mağlup eden , şampiyonluğa ulaştı.

    Macaristan'ın kentinde bulunan Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan , ilk periyodu 22-15 üstün geçti. İkinci periyotta da vites düşürmeyen Rusya temsilcisi, 20-15'lik çeyrek skoruyla soyunma odasına 42-30 önde gitti.

    Üçüncü çeyrekte hücum etkinliği kaybeden Ekaterinburg, buna rağmen savunmada rakibine fazla sayı şansı tanımazken, maçın final periyoduna 11 sayı farkla üstün girdi: 53-42. Maçın final periyodunda rahat bir oyun sergileyen UMMC Ekaterinburg, Macar rakibini 72-53'lük skorla devirerek 4'üncü kez kupanın sahibi oldu.

    Mücadelenin en skorer ismi attığı 21 sayıyla Sopron Basket'ten Yvonne Turner olurken, şampiyon Ekaterinburg'dan Emma Meesseman 19 sayı üretti.


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