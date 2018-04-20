Yakın Doğu Üniversitesi Avrupaya veda etti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yakın Doğu Üniversitesi, Macaristan'ın Sopron Basket takımına 68-65 mağlup olarak finale kalamadı.

Bu sonuçla Sopron Basket, finalde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'un rakibi oldu. Finale kalamayan Yakın Doğu Üniversitesi ise Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla üçüncülük maçı oynayacak. Organizasyonda final ve üçüncülük maçları 22 Nisan Pazar günü yapılacak.

Macaristan'ın Sopron kentindeki Novomatic Arena'da yapılan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ikinci maçında, ev sahibi Sopron Basket ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 3. dakikayı 7-4 önde geçti. Ardından oyun üstünlüğü eline alan Sopron Basket, ilk periyodu 19-12 önde tamamladı.

İyi oyununu ikinci çeyreğe de taşıyan ev sahibi takım, 16. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 36-22. Kalan bölümde Yakın Doğu Üniversitesi'nin farkı kapatmasına izin vermeyen Sopron Basket, soyunma odasına 40-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 2 dakika 35 saniyesinde takımlar skor üretemedi. Ardından hücumda etkinliğini arttıran Sopron Basket, 26. dakikada 19 sayılık fark yakaladı: 51-32. Yakın Doğu Üniversitesi, çeyreğin kalan bölümünde farkı azaltsa da ev sahibi ekip final periyoduna 56-46 önde girdi.

Maçta dördüncü periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sopron Basket, 33. dakikada Yakın Doğu Üniversitesi'ne 61-48 üstünlük sağladı. Ardından 14-0'lık seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi, 38. dakikada öne geçti: 61-62. Son dakikasına 65-65 girilen maçta bitime 1 saniye kala Milovanovic ile 3 sayılık basket bulan Sopron Basket, karşılaşmadan 68-65 galip ayrılarak finale yükseldi.

Sopron Basket: 68 - Yakın Doğu Üniversitesi: 65 - Sopron Basket, finalde UMMC Ekaterinburg'un rakibi oldu

Salon: Novomatic Arena

Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Fernando Calatrava (İspanya), Yohan Rosso (Fransa)

Sopron Basket: Crvendakic 10, Fegyverneky 10, Milovanovic 9, Turner 19, Jovanovic 2, Page 2, Dubei, Salvadores 16

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 15, Eldebrink 7, McBride 12, Lavender 10, Gruda 3, Hollingsworth 11, Bahar Çağlar 3, Olcay Çakır Turgut 4

1. Periyot: 19-12

Devre: 40-30

3. Periyot: 56-46

Beş faulle çıkanlar: 37.32 Page (Sopron Basket), 37.44 Hollingsworth (Yakın Doğu Üniversitesi)