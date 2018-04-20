FIBAdan Türk hakemlere görev

20 Nisan 2018, Cuma
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FIBA'dan Türk hakemlere görev
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018
Basketbolda Türk hakemler Özlem Yalman ile Yener Yılmaz, 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özlem Yalman ile Yener Yılmaz'ın İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda düdük çalacağı ifade edildi.
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