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    20 Nisan 2018, Cuma

    BASKETBOL

    FIBA'dan Türk hakemlere görev

    FIBAdan Türk hakemlere görev
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Basketbolda Türk hakemler Özlem Yalman ile Yener Yılmaz, 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapacak.

    ndan yapılan açıklamada, Özlem Yalman ile Yener Yılmaz'ın İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası'nda düdük çalacağı ifade edildi.

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