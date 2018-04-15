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    15 Nisan 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Anadolu Efes deplasmanda farklı

    Anadolu Efes deplasmanda farklı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    'nin 25'inci haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol, 'e 100-74 mağlup oldu.

    SALON: Sakarya Spor Salonu

    HAKEMLER: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, Halit Can Cihan

    SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Mustafa Kırcalı 4, Nathan Boothe 2, Nıkola Jankovic 18, Lazerıc Jones 15, Mehmet Özdoğan 6, Agah Kızılkaya ,Can Korkmaz 18, Doğukan Şanlı, Tufan Önen 0, CJ Harrıs 11

    : Birkan Batuk 12, Brock Wıllıam Matum 21, Bryant Dunston, Doğuş Balbay 10, Krunoslav Sımon 5, Yiğitcan Saybir 6, Berk Demir, Derıck Brown 6, Errıck MC Collum 14, Muhaymin Mustafa, Onuralp Bitim 2, Toney Bernard Douglas 24

    1'İNCİ PERİYOT: 23-29
    DEVRE: 40-58
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-76

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