Umurbey Belediyespor yeni transferlerini tanıttı

Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Umurbey Belediyespor, renklerine bağladığı 7 oyuncu için imza töreni düzenledi.

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Çanakkale'yi bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) temsil eden Umurbey Belediyespor transferde gövde gösterisi yaptı. İlk olarak Erzurum Büyükşehir Belediyspor'dan Elvan İljazi ile UPS'den Buğrahan Yorulmaz'ı transfer ederek kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendiren Umurbey Belediyespor, 5 oyuncuyu daha renklerine kattı.Türkiye Basketbol 2. Lig ekibi Erzurum Büyükşehir Belediyespor'dan Ersin Taşkın, Enes Abay ve Olcay Karpat ile yine 2. Lig ekibi UPS'den Gökhan Akkoyun ve Bahadır Şimşek bugün düzenlenen toplu imza töreninde kendilerini Umurbey Belediyespor renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı.Umurbey Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen imza törenine Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey Belediyesi Şirket Müdürü Önder Çetinkaya, Kulüp Sponsoru Sadullah Emre Koç, Kulüp İdarecisi Samet Uzunca ve takım koçu Serkan Işık katıldı.İmza töreninde konuşan Başkan Yavaş, "Bugün 5 yeni transferi kadromuza katmanın sevincini yaşıyoruz. Toplamda 7 transfer yaptık. Transferlerimizin hepsi profesyonel lig tecrübesi olan isimler. İnşallah yeni transferlerimizle birlikte en büyük hedefimiz olan 2. Lig'e yükselme başarısı gösteririz" dedi.Umurbey Belediyespor gibi hedefleri olan bir kulüple sözleşme imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren yeni transferler ise Başkan Yavaş'a başarı sözü verdi.