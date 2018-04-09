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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

    Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde görünüm
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 09.04.2018

    ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe Doğuş liderliğini devam ettirdi.

    Ligin 24. haftasına 43 puanla lider giren Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor'u 112-83 mağlup ederek 45 puanla zirvedeki yerini korudu.

    TOFAŞ ise deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 90-83 mağlup ederek 43 puanla ikinci sırada yer aldı.

    Sonuçlar
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

    Darüşşafaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-77

    Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece: 76-72

    Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75-66

    Galatasaray Odeabank-TOFAŞ: 83-90

    Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor: 112-83

    Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak: 68-65

    Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan: 78-69

    Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor: 77-71

    Puan durumu
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    TakımOGMSYPuan
    1FENERBAHÇE DOĞUŞ242132075173845
    2TOFAŞ241952022187743
    3ANADOLU EFES241771973192340
    4BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN241681832173940
    5BANVİT241591897179739
    6DARÜŞŞAFAKA241591883175139
    7SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR2413111834182337
    8ESKİŞEHİR BASKET2412121904192636
    9İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR2410141896195234
    10GALATASARAY ODEABANK2410141928192634
    11TRABZONSPOR249152098219533
    12PINAR KARŞIYAKA249151880200333
    13YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR248161915207732
    14DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE247171897197931
    15GAZİANTEP BASKETBOL247171857202631
    16MURATBEY UŞAK244201794195328

    25. hafta programı
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

    13 Nisan Cuma:

    18.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (19 Eylül)

    14 Nisan Cumartesi:

    13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci)

    15.15 Trabzonspor-Eskişehir Basket (Hayri Gür)

    17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar)

    15 Nisan Pazar:

    13.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

    15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Sakarya)

    17.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

    16 Nisan Pazartesi:

    19.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)

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