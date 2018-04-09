Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde görünüm

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde görünüm
ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe Doğuş liderliğini devam ettirdi.
Ligin 24. haftasına 43 puanla lider giren Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor'u 112-83 mağlup ederek 45 puanla zirvedeki yerini korudu.
TOFAŞ ise deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 90-83 mağlup ederek 43 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Darüşşafaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-77
Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece: 76-72
Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75-66
Galatasaray Odeabank-TOFAŞ: 83-90
Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor: 112-83
Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak: 68-65
Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan: 78-69
Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor: 77-71
Puan durumu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|S
|Y
|Puan
|1
|FENERBAHÇE DOĞUŞ
|24
|21
|3
|2075
|1738
|45
|2
|TOFAŞ
|24
|19
|5
|2022
|1877
|43
|3
|ANADOLU EFES
|24
|17
|7
|1973
|1923
|40
|4
|BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
|24
|16
|8
|1832
|1739
|40
|5
|BANVİT
|24
|15
|9
|1897
|1797
|39
|6
|DARÜŞŞAFAKA
|24
|15
|9
|1883
|1751
|39
|7
|SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|13
|11
|1834
|1823
|37
|8
|ESKİŞEHİR BASKET
|24
|12
|12
|1904
|1926
|36
|9
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|10
|14
|1896
|1952
|34
|10
|GALATASARAY ODEABANK
|24
|10
|14
|1928
|1926
|34
|11
|TRABZONSPOR
|24
|9
|15
|2098
|2195
|33
|12
|PINAR KARŞIYAKA
|24
|9
|15
|1880
|2003
|33
|13
|YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR
|24
|8
|16
|1915
|2077
|32
|14
|DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE
|24
|7
|17
|1897
|1979
|31
|15
|GAZİANTEP BASKETBOL
|24
|7
|17
|1857
|2026
|31
|16
|MURATBEY UŞAK
|24
|4
|20
|1794
|1953
|28
25. hafta programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:
13 Nisan Cuma:
18.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (19 Eylül)
14 Nisan Cumartesi:
13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci)
15.15 Trabzonspor-Eskişehir Basket (Hayri Gür)
17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar)
15 Nisan Pazar:
13.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Sakarya)
17.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
16 Nisan Pazartesi:
19.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.