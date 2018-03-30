Basketbolda haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları oynanacak, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar)
15.15 Trabzonspor-Pınar Karşıyaka (Hayri Gür)
17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Fenerbahçe Doğuş (Gazanfer Bilge)
20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)
1 Nisan Pazar:
13.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
15.15 Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Giresun 19 Eylül)
17.00 Muratbey Uşak-Anadolu Efes (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
19.30 Eskişehir Basket-Darüşşafaka (Anadolu Üniversitesi)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Adana ASKİ-Beşiktaş (Adana Atatürk)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Edip Buran)
15.00 Galatasaray-Abdullah Gül Üniversitesi (Ahmet Cömert)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)
1 Nisan Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Düzce Belediyespor (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-Yalova Group Belediye (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Petkimspor (Ahmet Cömert)
Yarın:
14.00 Bahçeşehir Koleji-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Caferağa)
18.00 Afyon Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Antalyaspor (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Akhisar Belediye)
1 Nisan Pazar:
16.00 Selçuklu Belediyespor-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)
Öte yandan, ligde 30. haftanın açılışında dün oynanan karşılaşmada Bandırma Kırmızı, deplasmanda Karesispor'u 96-75 mağlup etti.
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