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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    KBL'de günün sonuçları

    KBLde günün sonuçları
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    'nde 22. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti

    Ligin 22. haftasında program ve alınan sonuçlar şu şekilde:

    24 Mart Cumartesi
    14:00 Çukurova Basketbol: 81 - Fenerbahçe: 80
    14:00 Botaş: 84 - OGM Ormanspor: 79
    16:00 Abdullah Gül Üniversitesi: 67 - Adana ASKİ: 70
    17:00 Beşiktaş: 74 - İstanbul Üniversitesi: 63
    18:00 Samsun Canik Bld.:55 - Galatasaray:86

    25 Mart Pazar
    14:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB

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