KBLde günün sonuçları

24 Mart 2018, Cumartesi
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24 Mart Cumartesi
25 Mart Pazar
KBL'de günün sonuçları
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'nde 22. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti
Ligin 22. haftasında program ve alınan sonuçlar şu şekilde:
24 Mart Cumartesi
14:00 Çukurova Basketbol: 81 - Fenerbahçe: 80
14:00 Botaş: 84 - OGM Ormanspor: 79
16:00 Abdullah Gül Üniversitesi: 67 - Adana ASKİ: 70
17:00 Beşiktaş: 74 - İstanbul Üniversitesi: 63
18:00 Samsun Canik Bld.:55 - Galatasaray:86
25 Mart Pazar
14:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB
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