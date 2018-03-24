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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Banvit, Muratbey Uşak'ı rahat geçti

    Banvit, Muratbey Uşakı rahat geçti
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    ’nin 22. hafta maçında , deplasmanda ’e 71-58 mağlup oldu. Uşak ekibi aldığı mağlubiyetle ligde kalma umutlarını yitirmeye başladı.

    Salon: Kara Ali Acar

    Hakemler: Ozan Çakar xx, Aytuğ Ekti xx, Can Mavisu xx
    Banvit: Vidmar xx 8, Thomas xxx 14, Taylor x 6, Rautins xx 12, Caloiaro x 2, Kulig xxx 12, Şehmuz Hazer x 4, Rıdvan Öncel x 6, Tolga Geçim x 5, Erkin Şenel x 2, Ragıp Berke Atar x
    Başantrenör: Saso Filipovski

    : Solomon x 8, Hamilton x 8, Watson x 3, Şafak Edge x 11, Tayfun Erülkü x 7, Carmichael x 9, Miller x 2, Ofoegbu x 10
    Başantrenör: Mustafa Mavili

    1. periyot: 17-21 (Muratbey Uşak lehine)
    Devre: 37-27 (Banvit lehine)
    3. periyot: 55-43 (Banvit lehine)

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