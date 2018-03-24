Banvit, Muratbey Uşakı rahat geçti

24 Mart 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Hakemler: Ozan Çakar xx, Aytuğ Ekti xx, Can Mavisu xx
Muratbey Uşak: Solomon x 8, Hamilton x 8, Watson x 3, Şafak Edge x 11, Tayfun Erülkü x 7, Carmichael x 9, Miller x 2, Ofoegbu x 10
1. periyot: 17-21 (Muratbey Uşak lehine)
Banvit, Muratbey Uşak'ı rahat geçti
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. hafta maçında Muratbey Uşak, deplasmanda Banvit’e 71-58 mağlup oldu. Uşak ekibi aldığı mağlubiyetle ligde kalma umutlarını yitirmeye başladı.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Ozan Çakar xx, Aytuğ Ekti xx, Can Mavisu xx
Banvit: Vidmar xx 8, Thomas xxx 14, Taylor x 6, Rautins xx 12, Caloiaro x 2, Kulig xxx 12, Şehmuz Hazer x 4, Rıdvan Öncel x 6, Tolga Geçim x 5, Erkin Şenel x 2, Ragıp Berke Atar x
Başantrenör: Saso Filipovski
Muratbey Uşak: Solomon x 8, Hamilton x 8, Watson x 3, Şafak Edge x 11, Tayfun Erülkü x 7, Carmichael x 9, Miller x 2, Ofoegbu x 10
Başantrenör: Mustafa Mavili
1. periyot: 17-21 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 37-27 (Banvit lehine)
3. periyot: 55-43 (Banvit lehine)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ