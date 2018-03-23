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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BASKETBOL

    Anadolu Efes, Olympiakos'a kaybetti

    Anadolu Efes, Olympiakosa kaybetti
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-82 mağlup oldu.

    Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, üst üste yedinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yunanistan temsilcisi ise 19. galibiyetini elde etti.

    Salon: Barış ve Dostluk

    Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Mehdi Difallah (Fransa)

    Olympiakos: Papapetrou 17, Spanoulis 17, Milutinov 20, Printezis 11, Roberts 4, Mantzaris 5, Strelnieks 7, Tillie 6, McLean 2, Thompson

    Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Motum 7, Weems 14, Dunston 10, Simon 18, Stimac 10, McCollum 6, Brown 10, Birkan Batuk, Muhaymin Mustafa 2, Berk Demir, Douglas 5

    1. Periyot: 30-15

    Devre: 49-42

    3. Periyot: 70-57

    Beş faulle çıkanlar: 38.53 Brown (Anadolu Efes)

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