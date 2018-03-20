NBAde gecenin görünümü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 108-94 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers sahasında Charlotte Hornets'ı 108-94'lük skorla geçti.

Sixers'ta Ben Simmons 11 sayı, 15 asist ve 12 ribaunt ile "triple double" yaparken, Joel Embiid 25 sayı, 19 ribaunt, Marco Belinelli 21 sayı, Robert Covington ise 18 sayıyla galibiyette rol oynadı. 20 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise, ikişer sayı ve asist ile 5 ribauntluk katkı sağladı.

Konuk ekip Hornets'ta Kemba Walker'ın 24 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman'a büyük jest

Cleveland Cavaliers, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 124-117 yendi.

Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James, 40 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 16'ncı, kariyerinde ise 71. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Öte yandan LeBron James, 15 yıllık NBA kariyerinde ilk kez bir sezonda 16 "triple double" yaptı.

Kevin Love 18, Jordan Clarkson 17, Jeff Green 14 ve Ante Zizic 13 sayıyla Cavaliers'ın maçı kazanmasına katkı sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 37 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ile Khris Middleton'un 30 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan, Quicken Loans Arena'da, Cleveland Cavaliers taraftarları için tribün koltuklarına, üzerinde milli basketbolcu Cedi Osman'ın isminin nasıl telaffuz edildiğinin de bulunduğu özel olarak hazırlanmış "Cedi Osman Tişörtü" konuldu.

Cedi Osman, 11 Mart'ta Clevaland Cavaliers'ın Los Angeles Clippers'a 116-102 yenildiği maçta sol kalçasından sakatlık yaşamıştı.

Miami Heat'ten rekor sayı

Miami Heat, uzatma sonunda Denver Nuggets'ı 149-141 yenerek, tarihinde bir maçta en çok sayı atma rekorunu kırdı.

Normal süresi 118-118 sona eren maçın uzatmasında 31 sayı daha bularak Nuggets'ı 149-141 yenen Heat, böylece tarihinde bir maçta en çok sayıyı kaydetti.

Heat'te James Johnson 31, Kelly Olynyk 30, Wayne Ellington 23, Goran Dragic 20, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaunt, Wilson Chandler 26 sayı, Jamal Murray 23 sayı, Will Barton 22 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 124-117

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 110-100

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 108-94

New York Knicks-Chicago Bulls: 110-92

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 118-115

Miami Heat-Denver Nuggets: 149-141

San Antonio Spurs-Golden State Warriorss: 89-75

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 90-106