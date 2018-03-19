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    19 Mart 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Muratbey Uşak'ta umutlar azalıyor

    Muratbey Uşakta umutlar azalıyor
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5'inci yenilgisini evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan son anlarda 83-79'luk skorla alan Muratbey Uşak'ta kümede kalma umutları azalıyor.

    Bu sezon 21 haftada 4 galibiyet alarak ligin en az kazanan takımı olan son sıradaki kırmızı-siyahlılar, kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisine düştü. Önemli bir yara aldıklarını söyleyen başantrenör Aziz Bekir, "Bu kaybı telafi etmek için artık ekstra galibiyetler almamız şart. Bu hafta deplasmanda Banvit'i mutlaka yenmeliyiz" dedi.

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