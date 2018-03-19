Muratbey Uşakta umutlar azalıyor

ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5'inci yenilgisini evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan son anlarda 83-79'luk skorla alan Muratbey Uşak'ta kümede kalma umutları azalıyor.

Bu sezon 21 haftada 4 galibiyet alarak ligin en az kazanan takımı olan son sıradaki kırmızı-siyahlılar, kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisine düştü. Önemli bir yara aldıklarını söyleyen başantrenör Aziz Bekir, "Bu kaybı telafi etmek için artık ekstra galibiyetler almamız şart. Bu hafta deplasmanda Banvit'i mutlaka yenmeliyiz" dedi.