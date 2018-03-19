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    20 Mart 2018, Salı

    BASKETBOL

    Hidayet Türkoğlu, basketbol topu dağıtım törenine katılacak

    Hidayet Türkoğlu, basketbol topu dağıtım törenine katılacak
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, İzmit’te düzenlenecek basketbol topu dağıtım törenine katılacak.

    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği basketbol topu dağıtım töreni için 20 Mart Salı günü İzmit'te gelecek. Türkoğlu ilk önce, 'Her Okula Basketbol Sahası ve Potası Projesi'nde pilot bölge seçilen İzmit için, belediyede düzenlenecek protokol törenine katılacak. Burada İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile projenin başlangıcı için ilk imzaları atacak. Daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek basketbol topu dağıtım törenine katılacak.

    Önceki senelerde toplam 20 bin basketbol topu dağıtan İzmit Belediyesi bu sene 10 bin öğrenciye top hediye edecek. Atatürk Spor Salonu'ndaki tören saat sabah 10.30'da başlayacak.

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