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Başakşehir FK-Samsunspor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 10. hafta

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Başakşehir FK-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Başakşehir FK-Samsunspor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 10. hafta

İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları sürüyor. İstanbul Başakşehir, sahasında Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u ağırlıyor. İki takımın puan mücadelesi verdiği karşılaşma, 1 Kasım 2026 Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor. Başakşehir FK-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Başakşehir FK-Samsunspor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 10. hafta - 1

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Kaluzinski, Kemen, Skov Olsen, Shomurodov, Brnic, Selke.

Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Guarino, Igor, Tomasson, Watt, Celil, Sekongo, Coulibaly, Bayo.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 16.00'da başladı.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Mücadelenin hakemi Ozan Ergün oldu.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ KİMLER?

Emre Kılınç, Fatih Kaya ve Afonso Sousa karşılaşmada forma giyemiyor.

İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçını takip etmek için tıklayınız...

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