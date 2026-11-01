Başakşehir FK-Samsunspor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 10. hafta
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Başakşehir FK-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları sürüyor. İstanbul Başakşehir, sahasında Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u ağırlıyor. İki takımın puan mücadelesi verdiği karşılaşma, 1 Kasım 2026 Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor. Başakşehir FK-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Kaluzinski, Kemen, Skov Olsen, Shomurodov, Brnic, Selke.
Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Guarino, Igor, Tomasson, Watt, Celil, Sekongo, Coulibaly, Bayo.
BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor.
BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 16.00'da başladı.
BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR MAÇINI KİM YÖNETİYOR?
Mücadelenin hakemi Ozan Ergün oldu.
SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ KİMLER?
Emre Kılınç, Fatih Kaya ve Afonso Sousa karşılaşmada forma giyemiyor.
İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçını takip etmek için tıklayınız...