Başakşehir evinde rahat kazandı! Samsunspor'da kötü gidiş devam etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 5-2'lik skorla mağlup ederek 14 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 26. dakikada Andreas Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 76. dakikada Ousseynou Ba ve 90+1. dakikada Abbosbek Fayzullaev'den geldi. Samsunspor'un gollerini ise 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 84. dakikada Elayis Tavsan kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, son 5 maçta 3. galibiyetini alarak ligdeki puanını 14'e yükseltti ve maç fazlasıyla 10. sıraya yerleşti.

Samsunspor ise 8 maçtır puan alamıyor. Karadeniz ekibi, 4 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise sahasında TÜMOSAN Konyaspor takımını ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Başakşehir öne geçti. Soldan Brnic'in yerden ortasında Shomurodov, altıpasın hemen gerisinden tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Oyun kurmak isteyen kaleci Muhammed Şengezer'in ceza sahası dışında hatalı pası sonucunda araya giren Bayo, topu bekletmeden Coulibaly'ye aktardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

26. dakikada turuncu-lacivertli takım, ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Kharebashvili'nin pasında topu Skov Olsen kontrol etti. Danimarkalı oyuncunun ceza yayından şutunda altıpasın içinde Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

41. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaluzinski'nin soldan kullandığı kornerde Emin Bayram, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.

75. dakikada Başakşehir, dördüncü kez ağları havalandırdı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Ba'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.

84. dakikada Samsunspor farkı 2'ye indirdi. Elayis Tavsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şuutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'in üzerinden ağlarla buluştu: 4-2.

90+1. dakikada ev sahibi takım, 5. golü kaydetti. Kharebashvili'nin sol çaprazdan ortasında Fayzullaev, altıpas içinde topa dokunarak filelere gönderdi: 5-2.

İstanbul Başakşehir, karşılaşmayı 5-2 kazandı.