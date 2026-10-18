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Başakşehir FK-Gaziantep FK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 8. hafta

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir FK sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Başakşehir FK-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Başakşehir FK-Gaziantep FK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 8. hafta

Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmayla devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı mücadelede üç puanı hedeflerken Gaziantep temsilcisi zorlu deplasmandan istediği sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Başakşehir'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Başakşehir-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir FK-Gaziantep FK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 8. hafta - 1

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Başakşehir FK: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Kemen, Kaluzinski, Skov Olsen, Shomurodov, Brnic, Umut.

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Sylla, Ogün, Gidado, Sorescu, Camara, Kozlowski, Stewart.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Başakşehir - Gaziantep FK maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başladı.

İstanbul'da oynanan mücadelede iki takım da haftayı üç puanla tamamlamayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki Süper Lig mücadelesine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Gaziantep FK'nın paylaştığı bilgilere göre karşılaşmanın hakemi Alpaslan Şen oldu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇLAR

Başakşehir, Gaziantep FK ile Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

  • 16 Mayıs 2026: Gaziantep FK 1-2 Başakşehir
  • 22 Aralık 2025: Başakşehir 5-1 Gaziantep FK
  • 20 Nisan 2025: Başakşehir 2-1 Gaziantep FK

Turuncu-lacivertliler, bu üç karşılaşmada toplam 9 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. İstanbul ekibi, son dönemdeki üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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