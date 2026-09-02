Başakşehir'den ayrılık açıklaması! Nuno da Costa...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Nuno da Costa ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Nuno da Costa ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Nuno Da Costa Takımımızda bir sezon forma giyen Nuno Da Costa ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Da Costa'ya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.