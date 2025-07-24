RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More'ye konuk oldu.
Temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 kazanırken galibiyeti getiren gol, 52. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte RAMS Başakşehir, İstanbul'a avantajlı skorla döndü.
31 Temmuz Perşembe günü bu karşılaşmanın rövanşı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
GOOOLLL! Ömer Ali Şahiner soluna çekti ve kaleciyi kapattığı köşeden avladı! Temsilcimiz Başakşehir deplasmanda 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/JUMC0t0oh7— TRT Spor (@trtspor) July 24, 2025