Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Ev sahibi ekipte Teknik Direktör Çağdaş Atan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN AÇIKLAMALARI

"BU SKOR ADİL DEĞİL"

"Maçın bu skorla bitmesi, çok adil gibi gözükmüyor. Bizim maçı 1-0, 2-0'a getirmemiz gerekirken, son dönemdeki en büyük problemlerimizden birisi penaltı kaçırmak oldu. Biraz daha bulunduğumuz yere aidiyeti, yaptığımız işe saygıyı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor. Bence mükemmele yakın oyuna başladık, tamamen domine ettiğimiz, atak üstüne atak yaptık. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin modunun düşük olacağını biliyorduk. Hiç moda sokmadık onları, istediğimiz gibi başladık. Aynı şey Göztepe maçında da oldu. İkinci yarıya yine iyi başladık ama maalesef kolay goller yedik. Büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum."

"TALISCA KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

"Avrupa Ligi yarı finalinde Athletic Bilbao-Manchester United maçında Bilbao'nun aleyhine verilen penaltı ve kırmızı karta baktığımızda bizim pozisyonla arasında ne fark var çok merak ediyorum. Standardı anlamıyorum. Talisca'nın çok bariz ikinci sarı kartı görüp oyundan atılması gerekiyordu. Sarı kart olması için herhalde o topun gol olması gerekiyormuş. Diego Carlos'un ikinci sarı kartı görmesi gereken pozisyon var. Standart sorunu var."