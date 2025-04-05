RAMS Başakşehir ile Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Başakşehir-Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor saat 16.00'da başladı.
RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR - TÜMOSAN KONYASPOR İLK 11'LER
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Brnic, Piatek
Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Pedrinho, Prip, Yusuf, Kramer