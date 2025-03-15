Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden RAMS Başakşehir, sahadan 3-0 yenilgiyle ayrılarak haftayı puansız kapattı. Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuşan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Çağdaş Atan, istifa sinyali verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kadar çalışmaya, bu kadar oyuna... 10 kişi bile çok iyi oynadık. İlk yarı 3-0 önde girmek gerekirken 1-0 geride girdik. Oyuncularıma devrede ilk yarıda yaptıklarımızı aynen devam etmelerini istedik. İkinci yarı muazzam başladık. Baskıda kazandığımız top ofsayt gerekçesiyle gol iptali, oyunu tekrar istememiz, pozisyonlar, penaltı... Penaltıyı atsak tamamen ivmeyi arkamıza alacağız ve maçı koparacak hale geleceğiz. Bunu da öngörüyorduk. Maalesef topu içeri sokamadık. Kolay cezalandırıldık. Bu oyuna çok yazık oldu. Bazen ne yaparsanız yapın olmaz. Biz de böyle bir dönemden geçiyoruz. Bir karar almamız gerekiyor. Şimdi yönetimimizle toplantı talep ettim. Bakalım göreceğiz." ifadelerini kullandı.