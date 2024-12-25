RAMS Başakşehir, resmi sosyal medya hesabından Yusuf Sarı'yla, Adan Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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