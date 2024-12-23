Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele iki takımında karşılıklı attığı goller sonucu beraberlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

RAMS Başakşehir'in gollerini 9 ve 42. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek kaydetti.

Kasımpaşa'nın gollerini ise 3. dakikada Nuno Da Costa ve 68. dakikada Gökhan Gül attı.

RAMS Başakşehir bu sonuçla 23 puana yükseldi.

Kasımpaşa ise puanını 20 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.