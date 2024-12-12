UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir, Heidenheim ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde İstanbul ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

İŞTE ATAN'IN SÖZLERİ:

Tamam mı devam mı maçı. Kaleciler hariç 15 kişiyiz. Son 2 maçımızı iyi oynayarak kazandık. Kadro istikrarını yakaladık. Bir tek Ba cezalı. Hamza'ya güveniyoruz. Başakşehir'in geleceği oyunculardan bir tanesi. Rakibimiz Alman takımı, gelenekçi bir takım. 17 senedir aynı teknik direktörleri var. Topla oyunda ligin sonlarında, ikili mücadelede ilk 3'teler. 8 maçta 7 kez yenildiler. Biz o periyodu atlattık, onlar yaşıyor. Toplu topsuz oyunda agresif olmalıyız. Set hücumlarını iyi oynarsak özlediğimiz 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Oyuncularım aklımızdaki kalbimizdeki her şeyi yerine getirip 3 puanı alırlar umarım.

Bizim güçlü bir pres oyunumuz var. Pas yapmaya çalışan takımlara karşı rakibin birinci ve ikinci bölgesinde güçlü presler yapabiliyoruz. Preste etkili olabilir. Kadroları rotasyonlu. Teknik ama ağır oyuncuları var. Pres yapmamızı engelleyecek hiçbir durum yok. Arkadaki savunma oyuncularımızın hızı geniş alanda oynamaya yeterli. Toplu ve topsuz oyunda agresif olursa, boyumuzu uzatmazsa bu maç olumlu geçer gibi gözüküyor.