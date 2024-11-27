Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Başakşehir, sahasında Petrocub'ı konuk etti. Bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında temsilcimiz Başakşehir, evinde Moldova ekibi Petrocub'ı konuk etti.

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir'in golünü 42. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek kaydetti.

Petrocub'a beraberliği getiren golü ise 90+6' da Bors attı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 2, Petrocub ise 1'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada sağ taraftan atılan pas sonrasında Teodor Lungu, ceza yayının önünde topla buluştu ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

8. dakikada sağ taraftan Keny'nin arka direğe ortasında iyi yükselen Figueiredo'nun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada kaleci Muhammed'in uzun gönderdiği top rakip savunmadan sekerek Piatek'in önüne düştü. Kaleciyi önde gören Piatek'in ceza yayı gerisinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

34. dakikada Opoku kendi yarı alanında kaptığı topla ilerleyip savunma arkasına koşu yapan Figueireido'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Şmalenea topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Keny'nin sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

41. dakikada Piatek'in şutunda meşin yuvarlağın Douanla'nın eline çarpması sonrası hakem Genc Nuza penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

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