UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Ligin 4. haftasında Başakşehir, Kopenhag'a konuk oldu.
Zorlu karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Danimarka ekibinin 2 golünü de 79 ile 83. dakikalarda Amin Chiakha kaydetti.
Temsilcimizin gollierini ise 26. dakikada Philippe Keny ve 80. dakikada Krzysztof Piatek attı.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir 1, Kopenhag ise 2 puana yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ!
⚽GOL! Philippe Keny!! Kopenhag savunmasının hatasını affetmedi! Başakşehir deplasmanda önde! pic.twitter.com/7bbQkkkQeQ— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Kopenhag Chiakha'nın golüyle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/EcX7eiTttk— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
⚽GOL! Golü yedikten hemen sonra Piatek attı! Kopenhag'ın büyük hatasını cezalandırdı! Başakşehir yeniden önde! pic.twitter.com/seYLfb0INb— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Chiakha, yeniden Kopenhag'a beraberliği getirdi. pic.twitter.com/qvJlo4LC3z— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024