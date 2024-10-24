Celje - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında Slovenya'nın Celje ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Müsabaka öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

NK Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.

CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

NK Celje - Başakşehir maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

NK CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

AVRUPA KUPALARINDA 58. RANDEVU

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında Slovenya'nın Celje ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 58. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 57 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 83 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 78 gole engel olamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA SEKİZİNCİ MAÇ

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında sekizinci sınavını verecek.

Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde oynadığı 7 maçta 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi.

Başakşehir, Atan idaresinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etti.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında ise sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1 yenildi.

DEPLASMANDAKİ 29. MAÇ

Başakşehir, Celje karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 29. deplasman maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 28 maçta 37 gol atan Başakşehir, 47 kez de topu ağlarından çıkardı.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında 2. sıradaki en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.

Krzysztof Piatek ve İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da beşer gol atarken, Berkay Özcan ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da ikişer kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 15 golüne ise Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

RAMS Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

RAMS Başakşehir, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükseldi. Turuncu-lacivertliler, bu turda Gent'e elendi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

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