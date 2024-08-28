UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında RAMS Başakşehir sahasında St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz RAMS Başakşehir, sahasında rakibini 2 golle mağlup ederek adını Konferans Ligi'nde gruplara yazdırdı. İşte detaylar...

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında St. Patrick's Athletic'ı ağırladı.

Karşılaşma Temsilcimiz RAMS Başakşehir'in 1 - 0 'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu sonuçla adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne yazdırdı.

Maçta RAMS Başakşehir'in ilk golünü 64. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Olivier Kemen ise 82. dakikada takımının 2. golünü atarak maçın skorunu tayin etti.

Mücadelenin 81. dakikasında St. Patrick's Athletic takımında Aaron Bolger, rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Başakşehir - St. Patrick's Athletic mücadelesini tribünden takip etti.

ERİKSSON İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İRLANDALI TARAFTARLAR BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanan karşılaşmada İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 50 İrlandalı taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli takımı da desteklemek için 5 bin taraftar tribünde yer aldı.