UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis, sahasında temsilcimiz Rams Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
IBERIA - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Mamageishvili, Tabatadze, Kokhreidze, Sylla.
Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek.
IBERIA - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Iberia - Başakşehir maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.