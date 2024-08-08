Iberia Başakşehir maçı CANLI İZLE (Iberia Tiflis-Rams Başakşehir canlı anlatım)

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Rams Başakşehir, deplasmanda Iberia Tiflis ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2024- 18:56