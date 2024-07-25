UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir evinde La Fiorita ile kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadeleyi turuncu-lacivertli ekip 6-1 kazandı ve tur kapısını araladı.
RAMS Başakşehir'de golleri 5. dakikada Berkay Özcan, 13. dakikada Davidson, 29 ile 49. dakikada Figueiredo, 43. dakikada Kemen, ve 71. dakikada Piatek kaydetti.
Misafir takımın tek golü 58. dakikada Nicola Greco'dan geldi.
Eşleşmenin rövanş müsabakası 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'da oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️GOOOLLL! Berkay Özcan'ın golüyle La Fiorita karşısında öne geçtik! pic.twitter.com/bZG9r3ALic— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽️GOOOLLL! Davidson'un golüyle farkı ikiye çıkarttık! Muhammed Şengezer'den harika asist! pic.twitter.com/bv7mpyu3zQ— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽GOOOLLL! La Fiorita'nın savunmadaki hatasını Figueiredo affetmedi! Temsilcimiz farkı açıyor! pic.twitter.com/7toPuBdnx4— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽GOOOLLL! Olivier Kemen! Goller yağmur gibi geliyor!! pic.twitter.com/bViT06fISE— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽️GOOOLLL! Figueiredo! İkinci yarıya da golle başladık farkı 5'e çıkarttık! pic.twitter.com/gupWUIDTNY— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
La Fiorita, Greco'yla golü buldu. pic.twitter.com/bQlz9pwoQW— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024
⚽GOOOLLL! Servis Serdar Gürler'den gol Piatek'ten! pic.twitter.com/zb1ab9MIfw— TRT Spor (@trtspor) July 25, 2024