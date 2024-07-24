RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, turuncu-lacivertlilerin bu sene Avrupa'daki amacının bu yeni formattaki Konferans Ligi’nde gruplara kalmak olduğunu söyledi. Atan ayrıca rakipleri La Fiorita'yı çok ciddiye aldıklarını ve önemsediklerini söyledi.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın evinde San Marino ekibi La Fiorita ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçtiğimiz sezonun sonunu mutlu bitirdiklerini ve Avrupa bileti aldıklarını söyleyerek, "Konferans Ligi'nde Avrupa bütün turnuvalarında gibi farklı formatta izleyeceğiz. Biz de yeni formatta yer almak istiyoruz. Çok kolay değil. 3 takımı elememiz gerekiyor. Orada olmayı gerçekten çok istiyoruz. Kendimizi, ülkemizi orada çok iyi temsil etmek istiyoruz. Benim teknik direktör olarak ikinci tecrübem olacak. Avrupa tecrübesi yaşamak açısından ekip olarak heyecanlıyız. Biz Belarus takımının rakibimiz olacağını düşünüyorduk. Kağıt üzerinde favori olduğunuz ortamlarda bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. İlk düdükten sonra sahaya ciddiyetimizi, isteğimizi, kalitemizi göstermemiz gerekiyor. İyi hazırlandık. Takımın yüzde 95'ini koruduk. 3-4 önemli oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Aramıza yeni katılacak arkadaşlar var. Umarım bir aydır çalıştığımız oyunun kalitesini yarın da sahaya yansıtırız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye başlarız" diye konuştu.

Heyecanlı olduğunu söyleyen Atan, "Biz oyunun gücüne çok inanan bir ekibiz. Oyuncularımızı da buna ikna ettiğimizi düşünüyoruz. Her taktik antrenmanında oyun konuşabiliyoruz. Bu gelişimi, bu modern oyuna olan bağlılığı Avrupa'da da göstermek istiyoruz. Başakşehir'in bu seneki ilk amacı bu yeni formatta Konferans Ligi'nde gruplara katılabilmek. Yarın iyi bir başlangıç yaparak, kaliteli, iyi ve güçlü oyun oynayarak neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Rakibimizi önemsiyoruz ve ciddiye alıyoruz. Güçlü adımlarla ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"JEROME OPOKU KALÇA KISMINDA ÇOK HAFİF SAKATLIĞI VARDI"

Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in durumuyla ilgili de konuşan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, "Bizi orada gururlandırdı. Ülkesi ve kendi kariyeri adına önemli bir gol attı. Aramıza geç katıldı, dinlenmesi gerekiyor. İlk maç için 90 dakika oynayabilecek seviyede değil. Ligin ilk maçına yetiştirmeyi Yarın kulübede başlayacak. Oyunun ikinci yarısında kullanmayı düşünüyoruz. Jerome Opoku'nun kalça kısmında çok hafif sakatlığı var. Bugün dinlenecek, yarın duruma bakacağız. Oynamasında engel gözükmüyor. Maç saatinde kararlaştıracağız" açıklamasında bulundu.

"İTALYAN OYUNCULARI, İTALYAN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLAN BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

San Marino ekibiyle ilgili La Fiorita ile ilgili ise Çağdaş Atan şunları söyledi:

"3-4-3 düzeninde oynayan bir takım. Bazen aut atışlarında kaleye gelen toplarda birebir baskı yapmaya çalışıyor. Sert ve agresif olduklarını söyleyemem. Topa hakim olmaya ve pas yapmaya çalışıyorlar. Baskı altında hata yapabilen bir takım. Bizim de en önemli gücümüz pres. Biz yarın topu rakibimizde görmek istemiyoruz. Oyun gücünü elimize almak, topa sahip olmak ve kaybettiğimiz topu hemen kazanmak istiyoruz. Oyunu 90 dakika boyunca forse etmek isteyeceğiz. Rakibi ciddiye almamız gerekiyor. Bazı planları olan bir takım. Bütçesi doğrultusunda ligin en iyi set oyunu oynayan takımlardan birisi olduğumuzu düşünüyorum. Son 2-3 maçta bunları çalışarak devam ettik. Erken gol bulabilirsek daha rahat bir oyun olabileceğini düşünüyorum. Kolay bir maç olmayacak. İtalyan oyuncuları, İtalyan teknik direktörü olan bir takımla oynayacağız. Savunma yapmayı tercih edeceklerdir."