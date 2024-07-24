Başakşehir, La Fiorita ile UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Başakşehir, La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - La Fiorita maçı 25 Temmuz Perşembe günü 20:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN