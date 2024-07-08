Yeni sezon çalışmaları ve kadro planlamasını sürdüren RAMS Başakşehir, Eden Karzev ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Eden Karzev, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve Eden için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Karzev, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'de forma giymişti.