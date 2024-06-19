Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda FC Isloch Minsk - La Fiorita 1967 eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda FC Isloch Minsk - La Fiorita 1967 eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapıldı. Başakşehir, bu turda Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita 1967 arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle mücadele edecek. İstanbul ekibi, ilk karşılaşmayı 25 Temmuz'da sahasında, rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos'da deplasmanda oynayacak.